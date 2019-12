Evenepoel: "Gilbert kan Sanremo winnen, op training klopt hij Alaphilippe in sprint"

Aan de tafel van Karl vertelde Remco Evenepoel gisteren ook dat Julian Alaphilippe dit jaar de Tour had kunnen winnen.

"Julian heeft een fantastische Tour gereden", vertelt Evenepoel. "Maar als hij in de eerste week niet zo hard gekoerst had om de gele trui te veroveren en heroveren, dan was hij niet geplooid in de laatste 2 belangrijke Tour-etappes."

"Maar Julian heeft zichzelf niks te verwijten. Zijn prestaties in de Tour waren in elk geval heel straf."