48 punten van de "Greek Freak" en toch lijdt Milwaukee zeldzaam verlies

Luka Doncic liep zaterdagnacht een enkelblessure in de wedstrijd tegen Miami. Kristaps Porzingis nam zijn rol over bij de Dallas Mavericks. Hij was goed voor 26 punten en 12 rebounds. Seth Curry, de broer van, deed er 26 punten bij.

Bij Milwaukee blonk Giannis "Greek Freak" Antetokounmpo andermaal uit. Hij schoot maar liefst 48 punten bij elkaar, maar dat was niet genoeg om de negentiende opeenvolgende zege bij te schrijven.

De Bucks keken in het tweede kwart tegen een achterstand van maximaal 16 punten aan, maar knokten zich terug. In het derde kwart stond de thuisclub zelfs weer even aan de leiding. De Mavericks namen het initiatief echter al snel weer over en wisten ook zonder hun geblesseerde topschutter Doncic een knappe zege te boeken.