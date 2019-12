Dallas-fans houden hun adem in na blessure van Doncic

Na zijn debuutseizoen waarin hij verkozen werd tot Rookie of the Year heeft Luka Doncic zich in de eerste maanden van het huidige NBA-seizoen ontpopt tot een van de beste spelers in de competitie. Met gemiddeldes van 30,4 punten, 9,9 rebounds en 9,3 assists per wedstrijd legt de 20-jarige Sloveen dit seizoen verbluffende cijfers voor.

Maar zaterdagnacht tegen Miami kreeg Doncic een flinke tegenvaller te verwerken. Al vroeg in de wedstrijd verzwikte hij zijn rechterenkel. De spelverdeler had zichtbaar veel pijn, werd naar de kleedkamer begeleid en keerde niet meer terug op het veld.

De eerste onderzoeken lijken een zware blessure uit te sluiten, al blijft het gissen naar de precieze ernst. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe lang de Mavericks hun goudhaantje zullen moeten missen. Zonder Doncic op het veld verloor Dallas na één verlenging van Miami met 118-122.

Coach Rick Carlisle: "We hopen dat het geen ernstige blessure is. Het resultaat van de eerste scan was negatief. Meer kan ik er voorlopig niet over zeggen. Ik verwacht niet dat hij maandag kan spelen."