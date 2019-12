Club-manager na loting: "We zeggen al langer dat we eens heel ver willen doorstoten"

"Nog geen constante bij United en daar ligt misschien een kans"

"Dit seizoen is er wel weer een lijn te herkennen met het geven van meer kansen aan eigen opgeleide spelers. Ze slagen vooralsnog niet in het brengen van een constante en daar ligt misschien een kans voor ons."

"Sinds Alex Ferguson gestopt is, is United al een paar jaar aan het zoeken. Er zijn een aantal trainers geweest die de hoge verwachtingen niet hebben kunnen inlossen en enkele transfers vielen tegen."

"Het is nu ook niet zo dat we het hebben over het grootste United. Ze hebben moeilijke jaren en ze zijn nog niet uit die moeilijke periode. Het varieert dit seizoen van heel goed naar heel matig. Dat maakt dat je ook op sportief vlak nog wat perspectief ziet. Ik ben wel heel tevreden met de loting."

"Het is heel lang geleden dat een Belgische club die affiches in één seizoen heeft kunnen trekken, maar ik vind het vooral altijd leuk om tegen een Engelse club te spelen. Club heeft ook die Engelse sfeer en historiek met finales tegen Liverpool."

"Het is alsof de Champions League voortgezet wordt", reageerde Vincent Mannaert in De Tribune op Radio 1 over de loting voor de 1/16e finales van de Europa League. "Met Manchester United heeft Club na Real Madrid en PSG opnieuw een topnaam uit het internationale voetbal."

"We zeggen al langer dat we Europees graag eens heel ver willen doorstoten"

Club Brugge ruikt dus zijn kans na een zeer verdienstelijke groepsfase op het kampioenenbal. "Dit is de stap voorwaarts die we dit seizoen gezet hebben: tegen de grote clubs, voornamelijk in Madrid en in Parijs, hebben we het heel erg goed gedaan. We hebben er meegevoetbald en hebben er getoond dat we tot iets in staat zijn. Die ervaring moet maken dat we dat ook tegen United kunnen."

"We zeggen ook al langer dat we Europees graag eens heel ver willen doorstoten. Je droomt al eens van overwintering in de Champions League, maar dat is een ander paar mouwen. Anderlecht, Club en Genk hebben de voorbije jaren in de Europa League al de kwartfinales gespeeld en stonden dicht bij de halve finales. Dat is ook dit seizoen de ambitie."

"Philippe Clement heeft ook al aangegeven dat hij vindt dat onze kern lang meekan in het ritme van 3 matchen per week. We zullen dus geen spelers wisselen als we de kans hebben om door te gaan."