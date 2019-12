Fuglsang is Giro-kopman van Astana, Lopez debuteert in de Tour

Jakob Fuglsang (34) heeft een uitstekend seizoen achter de rug, met onder meer Luik-Bastenaken-Luik in zijn mandje. De Deen wordt volgend jaar het uithangbord van Astana in de Ronde van Italië.

"De Giro is een van de mooiste koersen van het jaar", vertelt Fuglsang. "Ik zal er voor het eerst onze ploeg aanvoeren en dat is een eer. Daarna rijd ik de Tour de France in dienst van Miguel Angel Lopez. Daar zal ik toewerken naar het volgende grote doel: de Spelen in Tokio."

De Colombiaan Miguel Angel Lopez (25) zal zijn eerste Tour rijden. "Het wordt een grote uitdaging, maar ik wil er zo goed mogelijk presteren. Maar ik heb uiteraard eerst nog andere doelen."

In de klassiekers - de Ronde van Vlaanderen en de klimklassiekers, zo leert ons het persbericht - focust Astana op Aleksej Loetsenko (27). De Kazachse kampioen zal daarna ook aantreden in de Ronde van Frankrijk. "Maar mijn hoofddoel zijn de Spelen", klinkt het ook bij Loetsenko.