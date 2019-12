Leonard gehuldigd in Toronto, maar is dan genadeloos voor zijn ex-team

Kawhi Leonard loodste vorig seizoen de Toronto Raptors naar een verrassende NBA-titel, maar zocht in de zomer andere oorden op en verdedigt nu de kleuren van de LA Clippers. Met de Clippers was Leonard woensdag op bezoek in Toronto, waar de thuisfans hem nog niet vergeten waren.

Leonard kreeg een staande ovatie, op het grote scherm was een video te zien met Leonards hoogtepunten van het vorige seizoen en uit handen van Kyle Lowry kreeg de forward zijn gepersonaliseerde ring als NBA-kampioen. Voor Leonard is het al zijn tweede ring, want hij werd ook al eens kampioen met de San Antonio Spurs.

Na de huldiging toonde Leonard wel weinig gehad voor zijn ex-team. Met 23 punten, 5 rebounds en 6 assists had hij een belangrijk aandeel in de 92-112-zege van de Clippers in Toronto.