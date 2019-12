Been: "Genk heeft het geld om zich te versterken in wintermercato"

Been: "Genk heeft niet adequaat gereageerd"

Wat raadt Been zijn ex-ploeg aan? "In januari zal de club moeten kijken of het de selectie op bepaalde posities kan versterken. Ik denk dat Genk daarvoor wel het geld heeft", zegt de Nederlander. "Ze moeten bij de club samenzitten om te kijken hoe ze de spelersgroep een bepaalde kwaliteitsinjectie kunnen geven om toch nog Play-off I te halen. Dat is Genk aan zijn stand verplicht."

"Ik had een meer volwassen spelersgroep onder mijn hoede"

Mario Been stond zelf ook aan het roer van KRC Genk in de Champions League. Dat was in 2011. “Toen was de poule minstens even zwaar als nu", zegt Been.

In een groep met Chelsea, Valencia en Leverkusen speelde Genk toen thuis 3 keer gelijk. Op verplaatsing ging het wel telkens zwaar onderuit.

"Er waren toen ook sterkhouders vertrokken, maar ik had een meer volwassen spelersgroep onder mijn hoede. Europees konden we toen met Genk altijd iets meer."

Wat wenst Been Genk nu toe? "Dat ze eens een zegereeks kunnen neerzetten. Want winnen geeft je meer vertrouwen dan 1.000 woorden van de coach."