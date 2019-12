"Als je op vernieuwd parcours wint in Kuurne, zal dat meetellen op je erelijst"

Berteele: "Oude Kwaremont ligt dieper in de finale"

Jaan Kirsipuu, Chris Sutton, Marc Cavendish (2x), Dylan Groenewegen... De voorbije decennia mondde Kuurne-Brussel-Kuurne geregeld uit in een sprintersfestival. Maar vanaf volgend jaar komt daar normaal gezien verandering in.

"Kuurne-Brussel-Kuurne wordt een andere koers", zegt Carl Berteele, wielerman bij de radio. "Er wordt over 75 kilometer andere wegen gereden in vergelijking met de voorbije jaren."

"Tot afgelopen seizoen was Ninove het verste punt, vanaf 2020 is Zottegem dat. De organisatie wil sneller de Vlaamse Ardennen aansnijden."

"Een andere belangrijke verandering is dat de Oude Kwaremont nu op zo'n 50 kilometer van de streep zal liggen, in plaats van 80. De finale zal zal dichter naar de finish opschuiven."

"Bovendien is er vanaf nu maar 1 plaatselijke ronde in Kuurne in plaats van 2. Dat betekent dat het peloton de helft minder tijd heeft om de kopgroep in te rekenen."

"De laatste belangrijke aanpassing is het binnenrijden van Kuurne: de renners zullen via Bellegem naar Kuurne rijden. En in Bellegem en omstreken liggen wat golvende wegen in een open vlakte. Als er wind staat, heeft die daar vrij spel."