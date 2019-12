Kuurne-Brussel-Kuurne wordt "lastiger voor rassprinters"

Minder hellingen, maar toch pittiger parcours

De sprinters zullen vanaf volgend seizoen nog minder aan hun trekken komen tijdens het openingsweekend.

Kuurne-Brussel-Kuurne heeft zijn parcours voorgesteld en dat ondergaat een facelift. De organisatoren nemen 75 kilometer nieuwe wegen op in het parcours.

Het aantal hellingen wordt wel teruggeschroefd van 13 naar 11. Goed nieuws voor de sprinters, denk je dan. Maar toch zal Kuurne-Brussel-Kuurne een pak pittiger worden.

"De Volkegemberg en de Eikenmolen zijn nog altijd de eerste 2 hellingen, maar daarna is er veel veranderd", zegt koersdirecteur Peter Debaveye. "Vroeger ging het richting Onkerzeleberg, nu maken we na de Eikenmolen al een keerpunt in Zottegem. Wij willen over bredere wegen rijden voor de veiligheid. Dit met een strikt minimum aan straatmeubilair."

"We hebben onze traditie als sprinterskoers, maar ik vond dat het tijd is om eens iets anders te doen", zegt de koersdirecteur. "De Zwalmstreek telt veel golvende wegen, waar de wind vrij spel heeft. De rasspurters zullen het moeilijker krijgen op het vernieuwde parcours."

"In Etikhove hebben we een nieuwe helling opgenomen. Ook de Mont Saint-Laurent wordt voor het eerst aangedaan. Via Vloesberg keren we terug naar de Kluisberg en komen we zo weer op ons vertrouwde parcours terecht. Dit tot we net voor het Vossenhol richting Bellegem koers zetten naar een pittige kasseizone. In Kuurne staat dan nog 1 plaatselijke ronde van 15 km op het menu."