Klokkenluider Rodsjenkov: "Gerechtigheid brengen voor generatie cleane atleten"

Grigori Rodsjenkov is de Russische klokkenluider die enkele jaren geleden al naar de Verenigde Staten moest vluchten. Hij had verklaard dat er in zijn land een door de staat gestuurd dopingprogramma bestaat en dat werd hem niet in dank afgenomen.

Hij juicht in eerste instantie de beslissing van het Wereldantidopingagentschap WADA toe om Rusland voor vier jaar weg te houden van Olympische Spelen en WK's. "Eindelijk worden fraude, leugens en vervalsingen van onmetelijke omvang voldoende bestraft", liet hij weten in een reactie aan de Britse openbare omroep BBC.

"Maar er is nog meer te doen. Atleten uit sporten zoals bobslee, biatlon, skiën, gewichtheffen en atletiek zouden met terugwerkende kracht bestraft moeten worden. De stalen van de Olympische Spelen van Londen en Sotsji zouden opnieuw getest moeten worden met de kennis die we nu hebben. Voor de stalen van Londen 2012 hebben we maar een paar maanden tijd meer, want volgend jaar bereiken we al de deadline van acht jaar."

"We moeten gerechtigheid brengen. In Rusland is er een volledige generatie van cleane atleten die nu hun dromen mogen opbergen door deze valsspelers."