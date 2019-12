Martinez bij Vandenbempt: "EK-basiskamp in Tubeke, oefenen tegen Portugal en Kroatië"

"We hebben voor elke positie 3 spelers"

"De uitdaging voor 2019 was om beter te worden", opent Roberto Martinez. "Het WK was een succes, maar er was toch ook ruimte tot verbetering. Dat zagen we ook later nog in Zwitserland (in de Nations League)."

"Als ik nu naar onze kern kijk, dan denk ik dat we sterker zijn dan vorig jaar. Of we nu spelers hebben die geblesseerd zijn of niet, we halen steeds ons zelfde niveau. Dat komt omdat we nu voor elke positie 3 spelers hebben. Dat zal het ook moeilijk maken om de kern tot een twintigtal spelers te herleiden (voor het EK). Ik moet spelers thuislaten die eigenlijk niet zoveel verkeerd gedaan hebben."

"De vorm van de speler zal belangrijk zijn, maar ook zijn profiel. Ik wil niet de beste 23 spelers meenemen, wel de 23 namen die samen het beste team vormen."

Heel wat spelers hebben Martinez het afgelopen jaar aangenaam verrast. "Eigenlijk hebben zowat alle spelers sinds het WK een evolutie doorgemaakt, van Courtois tot Eden Hazard."

"Kijk bijvoorbeeld naar de evolutie van Thorgan Hazard. Door zijn prestaties bij de Duivels is hij beter geworden bij zijn club en sinds zijn transfer naar Dortmund heeft hij ook daar weer een stap hogerop gezet."

"Of kijk naar de vooruitgang van een Castagne, de maturiteit die Tielemans aan de dag heeft gelegd in een nieuwe rol bij een nieuwe club in een nieuwe competitie. Of de stappen die Vanaken heeft gezet als leider. Ook Praet, Dendoncker en Boyata zijn nieuwe uitdagingen aangegaan. Zelfs Lukaku is na een moeilijke tijd bij Manchester United, waar hij ook veel heeft geleerd, in een nieuw project gestapt. En dan heb je ook nog Verschaeren, de toekomst van het Belgische voetbal. Op jonge leeftijd dwingt hij al meteen respect af."