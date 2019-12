Het geheim van Leicester? "Tielemans was misschien puzzelstukje dat ontbrak"

"De scouting is gewoon heel erg goed. De club heeft niet het geld van de echte topclubs, er wordt slim geïnvesteerd. Söyüncü werd vorig seizoen al gehaald als vervanger voor Harry Maguire en had dus een jaar om zich aan te passen. Ze halen spelers en na anderhalf jaar zijn die een veelvoud van hun oorspronkelijke transferprijs waard."

Leicester City schreef in 2016 uiteraard het mooiste moderne voetbalsprookje door de Premier League te winnen, maar is de huidige ploeg nog beter? "Ja, wellicht wel. Na 16 matchen hebben ze nu al 3 punten meer dan het team in 2015-2016. Zeker technisch is deze ploeg sterker. Het team van het kampioenenjaar speelde op de counter en had dat perfect onder de knie. Maar dit seizoen is er een andere manier van spelen en kunnen ze tegen elke ploeg winnen."

"Praet geeft Leicester City meer opties, hij is een allrounder"

Hoe groot is de invloed van trainer Brendan Rodgers? "Die is er natuurlijk, hij laat de ploeg sneller spelen, met meer druk ook. Maar de aanstelling van Rodgers valt ongeveer samen met de aankomst van Youri Tielemans. Veel mensen zeggen dat de Belg het ontbrekende stukje van de puzzel was. Tielemans speelt aanvallender dan zijn voorganger. Hij controleert het tempo en dicteert het spel."



En hoe doet die andere Duivel, Dennis Praet, het? "Hij is geen basisspeler, maar de trainer en de fans waarderen hem echt. Hij is een allrounder op het middenveld. Dat is de rol waar hij voor gehaald is. Hij zit op de bank en kan altijd invallen. Als Maddison of Tielemans wil rusten of geschorst is, is hij de back-up. Hij speelt uiteraard goed samen met Tielemans. Praet geeft Rodgers en Leicester meer opties. Zo kan er ook met 4 op het middenveld gespeeld worden."



Leicester heeft een achterstand van 8 punten op leider Liverpool. Wordt er gedroomd van een nieuwe titel? "Door de fans natuurlijk wel, dat is hun taak. Maar als analisten over de titelrace spreken, hebben ze het over de kloof tussen Liverpool en Manchester City. Leicester wordt een beetje genegeerd. En dat zegt Rodgers ook altijd als ze er hem naar vragen. Ik denk dat iedereen binnen de club realistisch is. Liverpool kan de titel alleen zelf nog verliezen. Voor Leicester zou een Champions League-ticket al fenomenaal zijn."