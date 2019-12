Ding Junhui maakt zijn hattrick vol op het UK Championship

In een finale van een bijzonder hoog niveau, gekruid met zeven centuries en nog zes andere breaks boven de vijftig, schoot Ding als een komeet uit de startblokken. De Chinees won de eerste vier frames en daar kon Maguire zich nooit meer van herstellen.

"Dit is voor mij heel speciaal", reageerde Ding. "Het was twee jaar geleden dat ik nog eens wat presteerde. Ik heb me best wel zorgen gemaakt. Dit toernooi was het vertrouwen er weer en Ronnie O'Sullivan kloppen in de achtste finales, gaf me nog een extra boost."

Het was de derde keer dat Ding in de finale stond in York. Ook de vorige keren won hij die: in 2005 tegen Steve Davis (10-6), in 2009 tegen John Higgins (10-8). Er staan nu veertien rankingtoernooien op Dings erelijst. De zege brengt Ding 200.000 pond (237.500 euro) op, voor Maguire was er 80.000 pond (95.000 euro).