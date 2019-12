Teuns rijdt volgend jaar niet voor Bahrain-Merida, maar Bahrain-McLaren

In 2017 maakte Bahrain-Merida zijn debuut in het wielerpeloton. In 3 seizoenen samen kraaide het team uit het Midden-Oosten 56 keer victorie.

Sinds dit jaar werkt de WorldTour-formatie samen met McLaren, het Britse auto- en technologiebedrijf. McLaren helpt de wielerploeg op het gebied van technologie, het menselijke prestatieniveau en marketing.

Door de investering van McLaren, dat vooral naam maakte in de F1-wereld, is het budget van Bahrain-Merida flink gestegen.

In 2020 zullen de Bahrain-renners blijven rijden op Merida-fietsen, maar verdwijnt Merida uit de ploegnaam ten voordele van McLaren.

Bij Bahrain-McLaren rijdt er in 2020 één Belg met Dylan Teuns, dit jaar ritwinnaar in de Tour. Het wielerteam zag Vincenzo Nibali vertrekken, maar lijfde wel Mark Cavendish, Mikel Landa, Wout Poels en Pello Bilbao in.