Campenaerts: "Eerste stapjes in wielerwereld waren in het veld, dankzij Nys"

Victor Campenaerts snoepte dit jaar in Mexico het werelduurrecord af van sir Bradley Wiggins. "Dat was een schitterend begin van het jaar", vertelt hij. "Ik heb ook nog de tijdrit in de Tirreno-Adriatico gewonnen. Maar daarna heb ik een serieus dipje gehad. Mijn opbouw naar het WK was wel goed, maar ik viel jammer genoeg in de tijdrit. Pieken en dalen, dat hoort bij een sportcarrière."

"Mijn eerstvolgende doel is de Ronde van Italië. De drie tijdritten in de Giro zijn op mijn maat en ik zou ze graag alle drie winnen. Ik krijg van mijn nieuwe team (NTT, het vroegere Dimension Data, red) een vrijgeleide. Ik mag mijn tijdritten eruit kiezen en me erop toeleggen."

Campenaerts zou graag ook de Olympische Spelen op zijn wedstrijdkalender aanduiden, maar door zijn val op het WK kon hij (nog) geen ticket versieren. "Mijn kansen op een selectie zullen afhangen van mijn eerste helft van het seizoen. Als mijn Giro loopt zoals gepland, maak ik zeker een kans. Wout van Aert zal mijn grootste concurrent worden."