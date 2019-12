Bjorg Lambrecht krijgt ster in Noorwegen, waar hij enige profzege behaalde

In de 3e etappe van de Tour des Fjords in 2018 sprintte Bjorg Lambrecht naar de overwinning. Dat zijn ze in Noorwegen niet vergeten, want hij krijgt in aankomstplaats Egersund een herdenkingsster.

Woensdagmiddag staat er ook een ceremonie op de planning, waar Lambrecht herdacht zal worden. De Belg won in de editie van 2018 het jongerenklassement en eindigde in het algemene klassement als tweede.