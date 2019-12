Geen plaats voor Hazard of De Bruyne in top 10 van Gouden Bal

France Football maakt de uitslag tot de top 10 mondjesmaat bekend in de aanloop naar het gala van vanavond. De plaatsen 30 tot en met 11 zijn nog niet allemaal officieel, maar op sociale media circuleert die uitslag al wel.

Daaruit blijkt dat er dit jaar geen plaats is voor een Belg in de top 10. Eden Hazard is de eerste Belg op de 13e plaats, Kevin De Bruyne prijkt op de 14e stek.

Blijven voor aanvang van het gala nog over voor de top 10: Alisson, Robert Lewandowski, Riyad Mahrez, Sadio Mané, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, Bernardo Silva en Virgil van Dijk.