Vitesse-coach Sloetski stapt op: "Nederland heeft voor altijd een plek in mijn hart"

Vitesse was met 23 op 30 nochtans goed begonnen aan het seizoen, maar daarna sloop er plots zand in de machine. De club uit Arnhem verloor vrijdagavond in Heerenveen voor de 5e keer op rij, nadat het een 0-2-voorsprong uit handen gegeven had. Na de wedstrijd kondigde Leonid Sloetski, die sinds 2018 aan de slag was bij Vitesse, prompt zijn ontslag aan.

"Ik heb een mooie tijd gehad, Nederland heeft voor altijd een plek in mijn hart", sprak Sloetski. "Nu heeft de club iemand anders nodig om de zaak weer op het juiste spoor te krijgen. Ik heb in mijn lange loopbaan niet eerder zo vaak achter elkaar verloren. In deze situatie gaat het niet meer om de trainer, maar om de club en de fans. Daarom kan ik niet anders dan deze stap zetten"

"Ik heb hard gewerkt, er alles aan gedaan, maar ook dit hoort erbij. In het voetbal kun je nu eenmaal van "hero to zero" gaan. Dat is niet iets om dramatisch over te doen."

De spelers van Vitesse kregen het nieuws van Sloetski zelf te horen in de kleedkamer en kwamen uit de lucht gevallen. "Het is moeilijk om nu meteen te reageren", vond doelman Remko Pasveer. "De trainer kwam de kleedkamer binnen en maakte meteen zijn beslissing duidelijk. Vervolgens liep hij weg. Het is moeilijk. Hij heeft zijn ziel en zaligheid voor deze club gegeven. Dit geeft ons als spelers een slecht gevoel. We hadden vanavond de zaken na al die nederlagen om moeten draaien."