"Heldhaftige" ballenjongen mag mee aan tafel schuiven met Alderweireld en co

Afgelopen week zette Tottenham een 0-2-achterstand om in een 4-2-zege tegen Olympiakos.

Vooral de ballenjongen kreeg het wierookvat over zich heen van José Mourinho. Net voor de 2-2 was het jongetje de bal snel gaan halen, zodat Tottenham Olympiakos in snelheid kon nemen bij een inworp.

José Mourinho noemde de ballenjongen na de match een held. Hij wou het jongetje in de kleedkamer krijgen om de zege samen met de spelers te vieren. Maar de Portugees vond hem niet. Vandaag nodigde Mourinho de ballenjongen uit naar de lunch voor de wedstrijd tegen Bournemouth. Een onvergetelijke ervaring.