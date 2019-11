Naert voor marathon van Fukuoka: "Niet 100% fit, maar alles voor de Spelen"

Marathonloper Koen Naert staat zondag aan de start van de marathon van Fukuoka in Japan. Door blessureleed verliep Naerts voorbereiding op die wedstrijd niet optimaal en dus zit hij met vraagtekens. "Maar voor mij is het belangrijker om al eens in Japan gelopen te hebben, met het oog op de Spelen, dan een goede chrono te lopen", vertelt hij aan Sporza.

"Wilde de voorbereiding van de verre reis naar Japan al eens uitproberen"

"Het is een beetje speciaal om als Europeaan in Japan te komen lopen", zegt Naert. "Maar alles staat in het teken van de Olympische Spelen. Ik wilde de voorbereiding van de verre reis naar Japan van volgend jaar al eens uitproberen. Vooral omdat ik heel veel uren jetlag moet overwinnen. Normaal bereid ik me altijd voor in de Verenigde Staten en het tijdsverschil tussen Japan en de VS is groot." Afgelopen zomer ging Naert al naar Tokio om het parcours van de olympische marathon te verkennen, maar nadien werd de locatie omwille van de warme weersomstandigheden veranderd naar Sapporo. "Die reis naar Tokio was financieel een serieuze investering. Ik ben dan ook niet van plan om nu opnieuw in Sapporo te gaan verkennen. Dat is niet zomaar een keer naar Nederland gaan. Ik denk dat opnieuw zo'n zware reis maken te dicht bij de Spelen komt. Het zou een te grote opgave voor mijn lichaam zijn. Ik hoor ook dat we rondes van 5 kilometer moeten lopen. Dan is het niet de moeite om daarvoor naar Japan te reizen."

"Hebben hier veel geleerd, dat is het allerbelangrijkste"

Koen Naert heeft er geen al te beste voorbereiding opzitten. De regerende Europese kampioen kreeg af te rekenen met blessures. Zondag start hij dan ook met vraagtekens. "Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik voel me klaar, maar de conditie is nog niet helemaal zoals voordien. Als je maar 30% van een normale voorbereiding hebt kunnen afwerken, dan kan je dat ook niet verwachten. Ik ben niet 100%, maar ik kom aan de start. Dus het zal wel lukken. We nemen ook zeker geen risico's." "Ik heb nu een aantal weken getraind zonder tijden op te meten, dus ik kan niet inschatten hoe het in de race zal gaan. Ik heb geen richttijd vooropgesteld. Het is ook een heel breed deelnemersveld. Je kan 3e worden, maar bij een mindere dag ook net zo goed 15e. Ik zal tevreden zijn als ik over de finish kom en het gevoel heb dat ik alles gegeven heb."

