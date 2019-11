Lof in Extra Time voor Benito Raman: "Toch wel knap wat hij doet"

Benito Raman maakte voor Schalke 04 de 0-2 tegen Werder Bremen, zijn eerste doelpunt in de Bundesliga voor Schalke (voor Düsseldorf was hij al trefzeker, red) en zijn goal was niet zijn enige inbreng. Het was het moment van Gert Verheyen in Extra Time.

"Hij was fluks in zijn bewegingen, vinnig en hij liep ongelooflijk veel. Werder Bremen-Schalke was niet de meest aangename partij om te bekijken, maar Raman was goed, vooral door zijn arbeid en loopwerk. Hij scoort omdat hij druk zet op de verdediger, de bal zelf afsnoept en dan door de benen van de doelman binnentrapt."

"Hij had heel veel diepgang", gaat Verheyen voort. "Hij liep ook vaak buitenspel, maar dat kan alleen als je veel diep gaat. Wat hij doet voor die ploeg en hoeveel hij loopt, dat is toch wel knap. Trainer Wagner is ook een adept van Jürgen Klopp. De spelers moeten dus veel lopen, maar Raman kan dat wel."