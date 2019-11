"Het zou sportief zijn van een groot kampioen als Nick als hij het hierbij laat"

"Gerechtigheid is geschied." Dat waren volgens advocaat Walter Van Steenbrugge de eerste woorden van Wout van Aert na de vrijspraak. "Wout is natuurlijk heel opgelucht. Het zal hem stimuleren als hij straks, over enkele weken, weer het veld induikt. Dit is een opsteker."

Van Aert en co kregen over de hele lijn gelijk van de arbeidsrechter. "Het is een grondig en zorgvuldig vonnis. De rechters zijn niet over één nacht ijs gegaan."

"Als je als werkgever aan een 3e persoon (Niels Albert, red) vraagt om een onjuiste verklaring op papier te zetten, dan kun je niet meer over voldoende vertrouwen spreken om op een professionele manier samen te werken."

Bij het kamp-Nuyens vonden ze het ongehoord dat Albert zijn schriftelijke verklaring over de gang van zaken niet persoonlijk kwam vertellen in de rechtbank. "Ze zijn zeer zorgvuldig omgegaan met de verklaring van Albert en hij heeft ook aan derden verklaard dat hij geschokt was over de houding van zijn werkgever. Volgens de rechter was er geen reden om te twijfelen aan de waarachtigheid van wat Albert op papier zette."