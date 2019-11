Capa over Galatasaray: "Elke topploeg heeft weleens een terugval"

Straks speelt Club Brugge in en tegen Galatasaray een rechtstreeks duel voor de 3e plaats in zijn Champions League-poule. Fuat Capa, een Belgisch-Turkse coach met ervaring in de Turkse competitie, ziet Club als favoriet tegen een wankelend Galatasaray. De Turkse succesclub presteert onder de verwachtingen. Wat is er aan de hand? "Blessures, financiële problemen en visie", denkt Capa.

"In dit elftal zit geen evenwicht", opent Capa zijn analyse van Galatasaray. "Veel spelers hebben geen optimale voorbereiding op het nieuwe seizoen gehad. Sommigen waren weg voor de Afrika Cup, anderen werden pas laat getransfereerd. Dat is niet goed om aan het seizoen te beginnen." "Als de 2 spitsen uitvallen, dan zit je natuurlijk met een groot probleem. Radamel Falcao is binnengehaald met grote verwachtingen, maar hij is geblesseerd. Ryan Babel moet als flankspeler vaak in de spits gaan postvatten en dat is niet ideaal. Je merkt dat de irritaties beginnen te komen, ook bij de supporters." Met voorlopig 1 punt in de Champions League en een 8e plaats in de competitie draait het niet goed bij Galatasaray. Vorig jaar werd het team wel nog Turks kampioen. "Elke ploeg heeft na succesjaren weleens een terugval. Maar de naam van een team bepaalt veel in Turkije. Als je de naam Galatasaray uitspreekt, verwacht je maar 1 ding: dat ze kampioen spelen. Maar als elk jaar de beste spelers verkocht moeten worden of zelf vertrekken, dan is het moeilijk om een type elftal te hebben. In Turkije wordt heel weinig rekening gehouden met de tegenstanders, blessures en andere tegenslagen."

"Turks voetbal kampt met schulden, Europa is financieel interessanter"

Hoe kan Galatasaray het tij doen keren? "Het is moeilijk, want er is een financieel probleem. Het Turks voetbal kampt met zware schulden. Dan kan je weinig kwaliteit halen en voor resultaten gaan. Ik denk dat ze een evenwicht moeten zoeken tussen spelers met ervaring en jeugdige spelers. Daar zal de club toe gedwongen worden in de 2e seizoenshelft." "Let wel: vorig jaar liet Galatasaray in het begin van het seizoen ook veel punten liggen, maar werden ze toch nog kampioen. Veel zal afhangen van de winterstop."

"Maar financieel blijf je dus met een probleem zitten. Vroeger stond 1 euro gelijk aan 1,7 Turkse lira. Nu is dat 6,4 Turkse lira en dat weegt zwaar door." "Je ziet ook dat de 2 centrale verdedigers van het Turkse elftal bij de top in Europa spelen (Demiral bij Juventus en Söyüncü bij Leicester, red). Dat kon je je 5 jaar geleden niet inbeelden. Die zouden in Turkije gebleven zijn, omdat dat toen financieel interessanter was. Nu is het zowel sportief als financieel interessanter in Europa."

"Het zal vooral afhankelijk zijn van de visie hoe het nu verder gaat met Galatasaray. In Turkije is het vaak een probleem dat men een visie uittekent, maar na een korte periode daar alweer van afwijkt." "Er is weinig geduld. Dat is ook de reden dat er zoveel schommelingen zijn in het Turks voetbal. Het ene jaar voetbalt een Turkse club in de Champions League en eindigt het 1e in zijn groep, maar het jaar erna kan het net zo goed 0 punten pakken. Dat is dus heel wisselvallig."

"Misschien is het nu wel het moment om alles eens op een rijtje gezet. Club Brugge komt op bezoek en ik denk ook dat Club favoriet is. Ik heb ze een paar keer live gezien en op het veld is er een groot verschil." "Maar de club Galatasaray en de coach hebben wel de ervaring. 90 minuten gaan bepalen wie 3e wordt in de groep. Het gaat maar over 1 wedstrijd, dan kan veel gebeuren. En het is niet makkelijk om in Istanboel te komen voetballen, ze hebben nog altijd een naam met dat vurige thuispubliek." "Het begin van de wedstrijd zal bepalend zijn. Als Club Brugge in de eerste minuten scoort, kan het publiek rustig worden. Maar zolang dat niet het geval is, is het publiek de 12e man bij Galatasaray."