Wuyts: "Ik heb een kampioen ontdekt waarbij ik niet één defectje kan vinden"

De analyse van Wuyts en Herygers in een notendop:

Paul Herygers: "Ik ga de hele avond vertellen over wat ik hier live gezien heb"

Paul Herygers: "Van Aert moet vroeger komen dan verwacht"

Michel Wuyts: "Het allermooiste bij Van der Poel is de bewijsdrang om het elke ronde beter te doen"

Paul Herygers: "Ik heb zoveel respect voor de jongens die zich elke week moeten opladen"

Michel Wuyts: "Ik zou geduld willen vragen bij de terugkeer van Van Aert"

Paul Herygers: "Aerts? We wisten vanaf de eerste minuut al hoe laat het was"

"Ze moeten Van Aert van het strand halen om tegenstand te vinden"

"Ik ben er tijdens de uitzending mee boven water gekomen: wat konden wij weinig. Dit is zo uitzonderlijk. Ik heb dit nooit gezien. Ik heb het altijd voor Nys en Albert gehad: voor kampioenen is niemand gevoelloos. Maar wat we hier hebben gezien..." Paul Herygers zocht in zijn analyse na de cross van Koksijde naar woorden. "Ik ga hier de hele avond over vertellen, over wat ik hier live gezien heb. Ik denk dat we Wout van Aert van het strand moeten halen om tegenstand te vinden (Van Aert werd vorige week gespot op training op het strand van Sint-Anneke, ook de locatie van het BK). Hij moet genezen. Hij moet vroeger komen dan verwacht." "De mooiste crossen zijn die waarin de jager toch nog vooraan eindigt en wint", pikte Michel Wuyts in. "Nys heeft dat hier een paar keer gedaan, Herygers in 1994 ook. Maar ik heb nooit eerder gezien dat iemand vanop de slotrij een inhaalbeweging doet die hij dan ook afrondt in één ronde, in pakweg 7 minuten." "Ik heb een kampioen ontdekt in de cross waarbij ik niet één defectje kan vinden. Alles is perfect, alles is in balans. Er is explosiviteit, fond, een enorme dosis talent, finesse en acrobatisch vermogen. Wat doe je daar tegen?"

Herbeleef de inhaalrace van Van der Poel in de openingsronde:

"Ik proef tussen de lijnen dat Mathieu nog zal verbeteren"

"Na afloop zei Mathieu van der Poel dat hij zich voor het eerst in supervorm voelde. Dan proef ik tussen de lijnen: hij zal nog verbeteren", analyseert onze commentator. "Moet je dan medelijden hebben met de tegenstand? Neen. Je doet er beter aan van je daar op in te stellen en te speuren naar die vormen van perfectie, hoe hij met de uitdagingen omgaat." "Het allermooiste aan zijn persoonlijkheid is die bewijsdrang om het iedere ronde weer beter te doen. Als hij eens een misser begaat, dan wil hij dat in de daaropvolgende ronde verbeteren. Ook dat kenmerkt een absolute topkampioen."

"Je mocht hem bij manier van spreken in De Panne laten starten"

"Ik heb in Koksijde ook sms'jes gekregen met de boodschap dat de tegenstand eigenlijk te zwak is om tegen Van der Poel te rijden", werpt analist Paul Herygers op. "Misschien is dat waar, maar ik heb zoveel respect voor die jongens die zich elke week moeten opladen. Begin maar." "Als Mathieu had doorgereden, dan had hij een voorsprong van een minuut gehad. En hij was bijna als laatste vertrokken. Je mocht hem bij manier van spreken in De Panne laten starten: hij had nog gewonnen in Koksijde."

De uitspraak van Iserbyt: "Nadenken of stout zijn?"

"Eli Iserbyt heeft ons verrast door het seizoen op een splijtende manier te openen met 7 overwinningen in afwezigheid van Mathieu van der Poel", kijkt Michel Wuyts naar de man van het seizoensbegin. "Bij de terugkeer van VDP kwam hij met de uitspraak: "Ik zie hem er ons nog niet afrijden." Daar moet je over nadenken, voor je dat zegt. Of moet je stout zijn?" Paul Herygers: "Hij is nog jeugdig. We moeten hem dat vergeven. Je hebt die ingesteldheid op een bepaald moment nodig. Ik was zelf ook een deugniet. Als je zegt: ik kan vliegen als je gedronken hebt, dan lig je met je neus tegen de grond. Je maakt je eigenlijk iets wijs en dat is ook niet goed voor je gemoed. Als je dat van de daken schreeuwt, dan moet er logica bij zijn. Als die er niet is, dan bijt je beter op je tong." "Er is maar één optie", weet Wuyts. "Het is hopen op een hele goeie terugkeer van Wout van Aert. Daar zou ik ook nog wat geduld bij willen vragen." "Er zijn wel kansen geweest, maar die hebben de anderen niet benut", vindt Herygers. "Op een slechte dag van Van der Poel - dan heb ik het over het EK in Silvelle - had het gekund. Daar was België in blok enorm goed, maar o zo braaf. Dat siert de renners, maar je moet iets doen met de waterkansjes."

Over Aerts: "Misschien vinden we hoogdagen zoals het BK voor hem al normaal"

Ons commentaarsduo stond nog stil bij twee renners: Belgisch kampioen Toon Aerts en Brits talent Thomas Pidcock. "Het is niet makkelijk om je topseizoen te herhalen, ook al zijn je trainingen goed en kom je aan de waarden van vorig jaar", zegt Wuyts over Aerts. "Je ziet vaak aanwijzingen bij het begin van het seizoen. Het is precies iets minder. De nervositeit slaat dan veel sneller toe en dan hol je wat achter de feiten aan." "Je kon het al van in de VS vaststellen", vult Herygers aan. "Aerts werd er verwacht, maar het blijft week na week uit. Vanaf de eerste minuut wisten we eigenlijk al hoe laat het was. Maar Aerts herpakt zich. Het is een taaie kerel. Misschien vinden we hoogdagen zoals het BK in Kruibeke voor hem ook al normaal, maar dat was echt een topdag." En wat met Pidcock? Wuyts: "Volgens mij is hij te gretig in het crossseizoen gestapt en heeft hij gedacht: ik zal dat gezelschap ook iets leren en zal snel een stap vooruit zetten. Maar ik heb de indruk dat hij nu een stap achteruit zet. Ik heb dus maar één raad: kijk naar de perfectie van superatleet Van der Poel en geniet."