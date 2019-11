Play-offs richting EK: wie vult de overige plaatsen in op EURO 2020?

Tijdens de loting werden de halve finales in iedere "route" uit de doeken gedaan. Deze routes werden gemaakt op basis van de prestaties van de landen in de Nations League. Er wordt slechts 1 wedstrijd gespeeld in de halve finales. Er komt geen terugmatch.

In de A-Route krijgen we halve finales tussen IJsland en Roemenië en Bulgarije versus Hongarije. In de B-Route zijn Bosnië en Herzegovina - Noord-Ierland en Slovakije - Ierland de halve finales. Tot slot heb je in de C-route Schotland - Israël en Noorwegen - Servië en in de D-route Georgië - Wit-Rusland en Noord-Macedonië - Kosovo.

Alle halve finales worden op 26 maart gespeeld. Op 31 maart volgen dan de finales. Van elke route gaat 1 land naar het EK.