VIDEO: Na snelste pitstop voert Red Bull nu ook gewichtloze pitstop uit

De leden van de Red Bull Racing-pitcrew kregen een snelcursus ruimtevaart en maakten daarna in de speciaal aangepaste romp van het Russische vliegtuig - samen met de F1-bolide en een 10-koppige filmploeg - 7 vluchten. Die bestonden in totaal uit 80 parabolen: opstijgen in een hoek van 45 graden om dan op 10.000 meter hoogte een duikvlucht in dezelfde hoek uit te voeren. De wet van de zwaartekracht zorgde zo telkens voor een vrije val van maximaal 28 seconden.

Niet dat ze telkens 28 seconden de tijd kregen om hun pitstop uit te voeren, want de auto van 400 kilogram, het bijhorende materiaal en 26 mensen moesten steeds veilig worden vastgemaakt voor de zwaartekracht terugkeerde. Dat gebeurde uiterst efficiënt, waardoor er per vlucht 15 seconden vrije val overbleef.