"Fans zijn cruciaal voor beleving en die staan met nieuwe formule in de kou"

België heeft de eerste ronde van de Davis Cup Finals niet overleefd en bovendien loopt de organisatie van het vernieuwde toernooi in Madrid niet van een leien dakje. Tenniscommentator Dirk Gerlo laat er zijn licht over schijnen. "De supporters zijn in de Daviscup cruciaal voor de beleving en die blijven nu in de kou staan", stelde Gerlo vast in Madrid.

Dat België de laatste 8 niet gehaald heeft, is terecht. Het was niet goed genoeg en dat voelde je eigenlijk al aankomen tegen Colombia. David Goffin, de man op wie we nog altijd het meest van al moeten rekenen, was gewoon niet op de afspraak. Hij was niet goed genoeg en dat beseft hij zelf ook. Goffin heeft een moeilijk seizoen gehad. Hij had gedacht dat hij fris aan de start zou komen door enkele weken zonder wedstrijden, maar die periode heeft hem geen deugd gedaan. Hij miste competitieritme en automatismen. Tegen Colombia red je het dan nog, maar tegen Australië was hij compleet op zoek naar zichzelf. De vaststelling is dat de spoeling dun is in ons land. Als Goffin niet op post is, dan kom je in de problemen. We hebben wel enkele prima tennissers, maar tegen de toplanden die uit een grotere vijver kunnen vissen, komen we tekort. De ontdekking van dit jaar is wel dat we met Gillé/Vliegen een dubbelduo hebben dat in korte tijd de aansluiting gevonden heeft met de subtop van de wereld. Dat is echt wel een versterking voor ons land.

David Goffin

"Fans in de kou"

De vernieuwde Daviscup-formule is een moeilijke bevalling, of nog eerder een keizersnede: je weet dat het normaal goed komt, maar prettig is het niet. De organisatie heeft nog niet de expertise om zo'n groot evenement correct op poten te zetten en dat heeft zijn impact op spelers en supporters. De wedstrijd van de VS tegen Italië van woensdag die was om 4u 's nachts afgelopen. Dat kan gewoon niet. De tijdspanne waarin alles afgewerkt moet worden, is tekort. In de Daviscup zijn de supporters cruciaal voor de beleving, maar die staan met het nieuwe schema letterlijk en figuurlijk in de kou. Belgische fans hebben uren in de kou gestaan omdat ze nog niet binnen mochten voor een andere wedstrijd afgelopen was. Dat is gewoon niet oké. Daarover is veel te weinig nagedacht. Alleen de Spaanse fans zijn massaal aanwezig in Madrid. De Australische die heb ik geteld en ik kwam niet aan 15. De Amerikaanse supporters waren misschien met 50, de Nederlanders met pakweg 100. België had nog de meeste fans mee en die zorgden ook voor de beste sfeer. Maar met dat krappe schema en het feit dat je met een ticket niet van de ene naar de andere baan kunt - tenzij je extra betaalt -bewijs je de tennisfans geen dienst.

Met het krappe schema en het feit dat je met een ticket niet van de ene naar de andere baan kunt, bewijs je de tennisfans geen dienst. Dirk Gerlo

"Geef het wat tijd en misschien komt het wel goed"

Om positief af te sluiten: ik heb wel fantastisch tennis gezien de voorbije dagen. Spelers vinden het nog altijd een enorme eer om voor hun land te spelen. Ze gaan tot het uiterste en dat maakt tennis mooi, al hebben veel te weinig supporters dat kunnen zien. De spelers zelf vinden het blijkbaar ook wel leuk. Een hondertal spelers samen, die genieten hier van samen te kunnen trainen en van de kameraadschap naast het veld. Er moet een grondige evaluatie gemaakt worden, maar een weg terug is er niet. De organisatoren hebben een contract van 25 jaar ter waarde van 3 miljard dollar. Toch zal er wat gesleuteld moeten worden aan de formule en aan het tijdstip. Misschien moet er ook maar eens overlegd worden met de ATP, die over een paar weken een soort World Cup organiseert in Australië met 24 landen. Daar is ook heel veel geld mee gemoeid en dat is gewoon dubbel op. Een overkoepelend landentoernooi lijkt me aangewezen. Werkpunten genoeg dus, al is het goed dat er een nieuwe wind waait. Dat was echt nodig, maar om er echt een succes van te maken, moet er veel meer oog zijn voor de supporters en voor de spelers en niet alleen voor geld. Geef het wat tijd en misschien komt het wel goed.