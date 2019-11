Rode Duivels-fans mogen 1 Nederlander kiezen: "Niet nodig om kampioen te spelen"

"Als Hazard in vorm is, dan draait de hele ploeg"

“Ze zeggen dat we zwakke tegenstanders hadden tijdens deze campagne, maar dat is prietpraat. Je moet de matchen nog altijd winnen." "Hoe we het EK gaan winnen? Door goed en samen te spelen. Eden Hazard staat voor mij als eerste op het selectieblad. Hij is de beste speler van de ploeg. Als Hazard in vorm is, draait de hele ploeg. Hij is dé man van de kwalificatie." "Vincent Kompany is nog altijd een plus. Denayer en Boyata kunnen hem zeker vervangen, maar het wordt mager in de verdediging. En dat is toch de zwakte van de onze ploeg." "Als ik een Nederlander zou mogen kiezen voor de Rode Duivels, dan is dat Virgil Van Dijk. Maar iemand van ons inruilen? Dat is moeilijker. Neen, laat maar."

"Mag ik eerlijk zijn? Geef mij maar Nainggolan"

"Hoe we het EK gaan winnen? Door de beste te zijn. We moeten van ons eigen talent uitgaan." "Den Eden Hazard was de beste. Dat is een topper. Hij heeft de actie in huis. Maar de eerste op het selectieblad? Mag ik eerlijk zijn? Nainggolan. Het draait zeker goed, maar je hebt af en toe een rebel nodig in een ploeg. Voor mij is dat Radja." "Keuze genoeg om Kompany te vervangen. Boyata, Denayer, Alderweireld. Die moeten het in orde houden. Als we bij de Nederlanders zouden mogen shoppen, dan neem ik zeker geen spits. Geef maar Wijnaldum, hij is een goede speler. Maar ik geef niemand van ons in de plaats."

"Met een goede Lukaku en Hazard kunnen wij niet verliezen"

"Wij zijn sterk. Dat merk je aan de kwaliteit van de ploeg. Veel meer dan vroeger. Nederland komt stilaan terug, maar België is nog altijd de topper." "Ook als we kernspelers missen, komen we niet in de problemen. Denk maar aan Boyata, die Kompany goed vervangt." “De man van de kwalificatie is Lukaku. Hij is efficiënt. Hij krijgt niet veel

kansen, maar hij maakt ze wel af. Met een goede Lukaku en Hazard kunnen wij niet verliezen. Hazard zet ik als eerste op het selectieblad. Hij is mijn man. Altijd met de glimlach en met goesting." "Een Nederlander bij ons? Dat zou ik niet weten. Wij hebben een goede ploeg. We hebben geen Nederlander nodig om kampioen te spelen."

"Wij zijn de sterkste ploeg van de hele wereld"