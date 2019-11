Mourinho in eerste interview als Spurs-coach: "Ik kan niet gelukkiger zijn"

"Wat ik kan beloven? Passie"

Na Chelsea en Manchester United gaat José Mourinho dus bij zijn derde Engelse club aan de slag. Hij tekende vanochtend tot het einde van het seizoen 2022-2023. Tottenham staat pas 14e in de Premier League.

"We weten waar we nu staan en we weten ook dat we daar niet thuishoren. We moeten het wedstrijd per wedstrijd bekijken: de eerstvolgende match willen we winnen en zo gaat dat maar voort tot de laatste. Eind dit seizoen zullen we dan wel zien waar we staan, maar ik weet al dat het op een andere positie in het klassement zal zijn. Ik kijk uit naar die uitdaging en de verantwoordelijkheid. Ik wil iedereen die van de club houdt, gelukkig maken", vertelde Mourinho in zijn eerste interview als Spurs-coach.

"Ik kan niet gelukkiger zijn, anders zou ik hier ook niet zijn. Wat ik kan beloven? Passie. Voor mijn job, maar ook voor mijn club. Ik kijk uit naar het team waarmee ik hier kan werken. Dit zijn geen woorden van dit moment, dit zijn woorden die ik de voorbije vijf jaar heb herhaald, zelfs als ik als tegenstander van Tottenham op White Hart Lane moest spelen: dat was altijd hard, maar prachtig."

"Het is een van die plaatsen waar ik met passie en respect naartoe ging. Ik had het altijd over het potentieel van de club, de kwaliteiten van de spelers en het goeie werk dat er werd geleverd. Ik vond dit altijd al een leuke ploeg, met een academie die genoeg jonge talenten aflevert."