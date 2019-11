Hendrickx mikt ondanks blessure toch nog op EK: "Staat op de planning"

Loena Hendrickx beëindigde het vorige seizoen met de 12e plaats tijdens de wereldtitelstrijd in Saitama, Japan. Toen was ze al blij dat ze kon meedoen.

Als gevolg van een rugblessure had ze vier maanden voor wedstrijden moeten bedanken. Daardoor was ze er bij het EK van vorig jaar niet bij, terwijl dat seizoen met een 3e plaats in de Nebelhorn Trophy goed was begonnen.

Dit seizoen heeft Hendrickx al voor de Grand Prix van Frankrijk (Grenoble) en die van Rusland (Moskou) moeten afzeggen. Drie gescheurde ligamenten in de rechtervoet en een breuk zijn de boosdoener.

"Daar worstel ik al sinds de zomer mee", liet ze via Facebook weten. "Ik ben er kapot van. Maar ik kom terug bij het EK en laat iedereen zien dat ik een vechter ben."

"Het EK staat op de planning", bevestigde haar coach Carine Herrijgers vandaag.