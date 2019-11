Daniele Bennati (39) bergt koersfiets op: "Mijn rug heeft beslist"

Bennati, die de voorbije drie seizoenen voor het Movistar van Jürgen Roelandts reed, boekte in zijn 18-jarige carrière 52 overwinningen. Onder meer in de drie grote ronden kon hij winnen: 6 keer in de Vuelta, 3 in de Giro en 2 in de Tour, waaronder op de Champs Elysées in 2007. In de Vuelta van 2007 en de Giro van 2008 won de man van 25 grote ronden de puntentrui.

Bennati begon zijn carrière in 2002 bij het Acuqa & Sapone van Mario Cippollini. De man met de snelle benen reed ook voor Domina Vacanze, Phonak, Lampre, Liquigas, Leopard-Trek, RadioShack-Nissan en Tinkoff-Saxo. In 2011 eindigde hij 2e in Gent-Wevelgem achter Tom Boonen.