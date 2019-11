Boston verliest na 10 overwinningen, Kobe Bryant inspireert LeBron James

Uitblinker bij de Sacramento Kings was Buddy Hield met 35 punten. Richaun Holmes zorgde ervoor dat Sacramento de scalp van Boston pakte door op 13 seconden van het einde 2 vrijworpen binnen te gooien.

De Boston Celtics verloren zo voor de tweede keer dit seizoen. De eerste nederlaag dateerde van de openingsspeeldag tegen Philadelphia. Ze blijven wel aan de leiding in de Eastern Conference, voor Miami en Milwaukee. Sacramento is 10e in de Western Conference.