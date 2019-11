Nadal sluit seizoen af op eerste plaats, Goffin op 11e stek

Rafael Nadal strandde op de Masters in Londen in de groepsfase, maar omdat Novak Djokovic (ATP-2) hetzelfde overkwam, kon Nadal op de troon blijven zitten.

Voor de vijfde keer in zijn carrière beëindigt Nadal het seizoen bovenaan op de ATP-ranking.

De 33-jarige Nadal, die dit jaar Roland Garros en de US Open won, is de oudste speler die het seizoen als nummer 1 beëindigt sinds de ATP-ranking in 1973 gecreëerd werd.

Achter Nadal en Djokovic vervolledigt Roger Federer de top 3. De Griek Stefanos Tsitsipas, die de Masters won, is 6e op de ranglijst.

David Goffin sluit 2019 af als 11e. Hij begon 2019 als nummer 22 van de wereld.