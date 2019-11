Daviscup-Belgen: "Waarom zouden we niet opnieuw kunnen verrassen?"

Goffin: "Enkel tegen Colombia zijn we favoriet"

"Tegen Australië zullen we dan weer moeten verrassen. Zij kunnen opnieuw op Kyrgios rekenen en De Minaur is ook in vorm. In dit nieuwe format wordt sowieso elke set, elk spelletje belangrijk voor de eindafrekening."

Als uitgesproken kopman rust er de komende dagen heel wat druk op de schouders van David Goffin. "We hebben in het recente verleden 2 keer de finale gehaald, maar toch behoren we deze keer niet tot de favorieten. We zullen moeten optornen tegen zowat alle topspelers ter wereld. Maar in de Daviscup zijn er vaak verrassingen."

"Monsieur Coupe Davis" neemt afscheid: "Proberen te genieten"

"In het nieuwe format kun je je geen uitschuivers veroorloven, maar we zijn er allemaal klaar voor, zijn in grootse vorm. We hebben een goeie ploeg en hebben in het verleden al verrast in de Daviscup. Waarom zouden we dat niet opnieuw kunnen?"

Steve Darcis dankt aan zijn vele legendarische partijen in de landencompetitie de bijnaam "Monsieur Coupe Davis". Met zijn pensioen in aantocht wil hij zich nu een laatste keer opladen voor "zijn" Daviscup. "Ik zal van elk moment proberen te genieten, of dat nu op het terrein of vanaf de bank is."

"Dubbel aan belang gewonnen, maar geen extra druk"

Met Joran Vliegen en Sander Gillé heeft België voor het eerst sinds lang een vast dubbelduo voor de Daviscup. "Dit voelt toch wat als de bekroning van ons doorbraakseizoen", zegt Vliegen. "We hebben heel wat nieuwe dingen ontdekt: we wonnen onze eerste ATP-toernooien, speelden voor het eerst grandslamtoernooien,..."

Met dit nieuwe opzet is het dubbelspel een stuk belangrijker geworden dan vroeger. Nu is het 1 van de 3 duels, vroeger was het 1 van de 5. "Dat zorgt niet voor extra druk", zegt Gillé. "We komen als laatste in actie, dat geeft misschien wat extra stress, al zijn we dat ook gewoon. Zodra we op de baan komen, zal dat wel van ons afvallen."

Met Cabal/Farah treffen Vliegen en Gillé wel het beste dubbelpaar ter wereld. "Ze hebben Wimbledon en de US Open gewonnen, zijn de nummers 1 van de wereld. We kijken ernaar uit. We weten dat we met een goeie dag ook tegen de topteams heel goed kunnen presteren."