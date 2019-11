Chadli is in topvorm: "Maar Rode Duivels hebben 29 basisspelers"

België is al zeker van het EK. Leeft de strijd met Rusland om de leidersplaats, wat een voordeel geeft bij de loting straks? "We gaan altijd voor de winst. We moeten zo spelen om problemen te vermijden. We gaan ervan uit dat we zaterdag de wedstrijd moeten winnen om eerste te zijn. Aan de loting denken we niet zozeer, we willen gewoon alles winnen. Als we onze laatste 2 duels winnen, zetten we een record neer. Ik denk dat de groep daar wel mee bezig is. We willen ook beter doen dan de vorige generatie."