Merckx: "Als toevallig geen verpleegster was gepasseerd, was het gedaan met mij"

Eddy Merckx kwam op zondag 13 oktober ten val tijdens een fietstochtje met vrienden. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis in Dendermonde gebracht met een zware hoofdwonde. Na vijf dagen mocht hij het ziekenhuis verlaten, maar tot nu bleef Merckx stil over het ongeval. Pas nu vertelde hij aan Sporza hoe ernstig de situatie was.

"Het gaat nu beter, maar toch nog niet helemaal zoals het moet. Er scheelt een beetje vanalles. Te veel om uit te leggen. Ik moet nog een aantal keer onder de scanner en fietsen is absoluut verboden."

Merckx beseft dat hij die bewuste zondag aan het ergste is ontsnapt. "Als je ziet waar ik doorheen ben gegaan, dan heb ik heel veel geluk gehad. Als daar niet toevallig een verpleegster gepasseerd was, dan denk ik dat het gedaan geweest was met mij."

"50 jaar na Blois, nu dit", verwijst Merckx naar het zware ongeval dat hij in september 1969 had op de wielerpiste van Blois. Daarbij raakte Merckx ook zwaar gewond aan het hoofd en kwam zijn gangmaker Fernand Wambst om het leven.