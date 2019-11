Dit zijn de nieuwe shirts van de Rode Duivels

Centraal op het nieuwe shirt staat de B van België. De hoofdletter wordt op speelse wijze gevormd door grote zwarte en donkerrode strepen, alsof ze met een kwast geverfd zijn. In de nek van het shirt is een kleine versie van de geverfde B te zien in driekleur.

Volgende week dinsdag zullen de Rode Duivels het shirt een eerste keer dragen in de EK-kwalificatiematch tegen Cyprus. De primeur is voor de Red Flames. Zij zullen als eerste in de nieuwe outfit voetballen. Morgen spelen ze tegen Litouwen in de voorrondes van Euro 2021.