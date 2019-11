Boston wint, maar ziet Gordon Hayward uitvallen, Golden State zinkt

De avond had helemaal perfect kunnen zijn voor de mannen van Brad Stevens, die een puntenrecord vestigden in de eerste helft van het seizoen (72). Maar Gordon Hayward brak kort voor het 2e quarter zijn linkerhand.

Hayward keerde na 2 jaar eindelijk weer terug naar zijn beste niveau dit seizoen. Nu moet hij minstens 1 maand missen, tenzij een operatie nog volgt. Dan zou het weleens langer kunnen zijn.

Ook Golden State-ster Stephen Curry brak zijn linkerhand vroeg dit seizoen. Zonder Curry vergaat het de Warriors helemaal niet goed. Ze zijn nu laatste in het westen met 2 zeges in 10 wedstrijden. Tegen Oklahoma City kwan er geen beterschap: 114-108.

Houston klom dan weer naar plek 3 in het westen. James Harden was onweerstaanbaar in Chicago en gaf met zijn Rockets basketballes aan de Bulls: 94-117. "The Beard" was goed voor 42 punten, 10 rebounds en 9 assists.

Dallas reageerde goed na zijn verlies tegen New York. De Mavericks wonnen tegen Memphis: 122-138. Het werd een intense wedstrijd waarin beide teams meer dan 52% van hun pogingen in de basket gooiden.