De Bruyne: "Of we nu verliezen of winnen van Liverpool, ik blijf zelfverzekerd"

"Als je iemand bent die wil strijden om te winnen en om titels te pakken, zijn dit de wedstrijden die je wilt spelen", vertelt De Bruyne in een interview met SkySports over de verplaatsing naar Liverpool. "Ik vind het leuk op Anfield, ik speel er graag. Ik hou ervan om voor mensen te spelen die zo dicht bij je staan, al dat geluid. Dat is waar het in voetbal om gaat."

"Thuis heeft Liverpool dat voordeel nu. Maar zelfs al schreeuwen ze tegen je. Je speelt op het hoogste niveau aan de top van de wereld. Dan is dat wat je toch wilt", legt De Bruyne uit.

Her en der gaan er al stemmetjes de lucht in dat het morgen weleens erop of eronder kan zijn voor City om de landstitel nog te grijpen. De Bruyne nuanceert. "Je kunt enkel over het belang van deze wedstrijd spreken als het seizoen erop zit. Als we nu winnen, gelijkspelen of verliezen. Het maakt eigenlijk niet uit. Ik zou me nog steeds zelfverzekerd voelen omdat het nog een lange weg is tot het einde van het seizoen."

"Als je verliest, weet je dat er een grote kloof zal zijn, maar we moeten de situatie dan nemen als ze is. We kunnen wel zeggen dat het seizoen voorbij is als we verliezen, maar misschien laat Liverpool nog een paar punten liggen en winnen wij veel wedstrijden. Als we in maart of april dan bovenaan staan, zullen de mensen zeggen dat deze wedstrijd er helemaal niet toe deed."

"Of we nu verliezen tegen Liverpool, Wolverhampton, Norwich of Tottenham. Het blijven hetzelfde aantal punten. Maar omdat het tegen een rechtsreekse concurrent is, maken mensen er een grotere heisa rond. Daarom moet je als speler gewoon je ding doen", aldus De Bruyne.