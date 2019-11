Bondscoach Vanthourenhout: "Hoe ver raakt ons blok tegen Mathieu?"

Vorig jaar kroonde Mathieu van der Poel zich tot Europees kampioen in eigen land en ook nu start hij - in zijn tweede veldrit van het seizoen - als favoriet. "Veel zal afhangen van de weersomstandigheden in Italië", zegt bondscoach Sven Vanthourenhout.

"De kans dat we een modderachtige omloop krijgen, is wel zeer groot en dan kom je natuurlijk weer bij Mathieu van der Poel uit. Op een snelle omloop kunnen we enkele scenario's uitspelen."

"Ik kijk alvast uit naar de prestatie van Eli Iserbyt. In Ruddervoorde zat hij volgens mij niet op niveau. Ik denk dat hij sterker zal zijn in Silvelle, maar ik heb met Quinten Hermans, Toon Aerts, Laurens Sweeck en de rest een collectief heel sterk blok. Alleen is de vraag hoe ver dat blok geraakt tegen de suprematie van iemand als Mathieu van der Poel."