Een stevig ingeduffelde Vadis Odjidja had niet te veel zin in een onderonsje met de Gentse camera die de spelersgroep opwachtte bij hun aankomst in Duitsland. De Gentse middenvelder staarde naar de grond (of zijn smartphone) en een botsing met een ploegmaat was dan ook niet te vermijden. De kop-staartaanrijding ziet u op het einde van het filmpje.