Gent-preses: "Ik heb het gevoel dat we onszelf overstijgen als het er op aankomt"

200 versus 45 miljoen euro

AA Gent won zondag de topper tegen Standard en heeft (een beetje) vleugels gekregen. "Die wedstrijd heeft ons vertrouwen gegeven en voor mezelf een boost voor de toekomst", lachte voorzitter Ivan De Witte vanochtend bij het Gentse vertrek naar Duitsland. "We weten wel dat we morgen tegen een tegenstander van formaat zullen spelen, een club die goed presteert in de Bundesliga." "We hebben bij de vorige match vernomen dat ze met een budget van meer dan 200 miljoen euro werken, wij met ongeveer 45 miljoen euro. Daar zie je toch al de verschillen tussen de clubs." "Maar we hebben gisteren ook gezien wat Genk in Liverpool gedaan heeft. Dat was een mooie prestatie en we moeten daar ook toe in staat zijn. Mocht dat gebeuren, dan zetten we een stapje naar overwintering."

De match tegen Standard heeft me een boost gegeven voor de toekomst. Ivan De Witte, voorzitter AA Gent

"Ik denk dat er enkele zaken anders kunnen worden aangepakt op verplaatsing"

Het uitcomplex: dat gespreksonderwerp is bij AA Gent nooit veraf. "Die vraag leeft een beetje in de club, maar ik draag er zorg voor dat dat niet echt in de club sluipt. Ik ben ervan overtuigd dat we dat zullen overwinnen", zegt Ivan De Witte. "We hebben er ook met de trainer over gesproken. Ik denk dat er wel een aantal zaken zijn die misschien toch anders aangepakt kunnen worden op verplaatsing, maar dat is interne keuken. Ik geloof dat de trainer er volop mee bezig is en dat we het op relatief korte termijn zullen goedmaken."

"Ik trek ook met goeie moed naar Genk"