Van Kerckhove stopt als bondscoach Red Dragons: "Zelf beslist"

"Met de aansluiting van jonge talenten bij de kern, met de goede poulewedstrijden tijdens het EK en de promotie voor het volleybal waren er zeker ook positieve punten de afgelopen maanden. Maar we moeten erkennen dat we onze doelen niet gehaald hebben. De Red Dragons hebben in Berlijn nog een laatste kans op de Spelen. Ik hoop van harte dat het hen lukt."

De nationale volleybalmannen konden zich in augustus niet kwalificeren voor Tokio 2020 op het olympische kwalificatietoernooi in Rotterdam. Het EK in eigen land werd na een goed begin een afknapper met een gemiste kwartfinale.

Voor het olympische kwalificatietoernooi in Berlijn rekent de Belgische bond dus op Dominique Baeyens. De oud-bondscoach (van 2012 tot 2016) hoorde als Program Driver tot de staf van Van Kerckhove, maar is nu dus weer de sportieve eindverantwoordelijke. "Baeyens heeft de ervaring en kent de groep", legt de federatie die keuze uit.

Berlijn in januari is een sterk bezet toernooi. De Belgische mannen spelen in hun poule tegen Slovenië, de 2e van het EK, Duitsland en Tsjechië. De top 2 van de poule speelt kruisfinales tegen een poule met Europees kampioen Servië, Frankrijk, Bulgarije en Nederland.

Baeyens gelooft nog in een ticket voor Tokio: "De olympische ambitie is er nog altijd bij de Dragons. Daarom heb ik me tijdelijk geëngageerd voor het olympische traject." De invulling van de rest van de staf zal later bekendgemaakt worden.

De 63-jarige Baeyens behaalde een pak titel- en bekersuccessen met Zellik en Roeselare en was 8 keer Coach van het Jaar.