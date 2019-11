Australische voetbalvrouwen gaan zelfde bedrag verdienen als mannen

Zowel de Socceroos als de Matildas krijgen volgens het nieuwe akkoord 24 procent van de inkomsten van beide nationale ploegen. De Australische vrouwen zullen hun buitenlandse verplaatsingen voortaan ook afleggen in business class, net als de mannen.

"Dit is een unieke deal en we geloven dat het een voorbeeld kan zijn voor de rest van de wereld," zegt John Didulica, sterke man bij de PFA. "Zo kunnen alle spelers en speelsters genieten van de sociale en commerciële kansen die het vrouwenvoetbal in het bijzonder biedt."

In 2017 gaf de Noorse voetbalbond al het goede voorbeeld door aan te kondigen dat de vrouwen voortaan evenveel zouden verdienen als de mannen. Ook in Nieuw-Zeeland werden de premies voor de nationale ploegen gelijkgeschakeld. De Nederlandse voetbalbond wil tegen 2023 de verdiensten volledig gelijkstellen.