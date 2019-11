Emma Meesseman blikt terug op WNBA-titel: "Het bewijs dat alles kan"

Vorige maand schreef Meesseman Belgische basketbalgeschiedenis door met Washington de WNBA-titel te veroveren en na afloop van de finale tegen Connecticut tot MVP (beste speelster) te worden uitgeroepen. "Wat.Een.Maand", blikt ze terug. "Ik was zo overweldigd door alle emoties. Normaal ben ik een rustig persoon maar die finale bezorgde mij heel wat stress."

Tijdens de laatste wedstrijden had ik heel de tijd vlinders in de buik", gaat ze verder. "Ik wist dat we kampioen konden worden maar ik wilde het niet luidop zeggen om er geen vloek op te laten rusten. Ik durfde er zelfs amper over dromen. Als er 's nachts scenario's door mijn hoofd spookten, begon mijn hart sneller te kloppen en probeerde ik mijn aandacht af te leiden door iets anders te doen. Zo ben ik vaak in slaap gevallen terwijl ik Candy Crush speelde. Tijdens die nachten heb ik zeker 100 levels gehaald."