Stijn Devolder (40) stopt: "Leeftijd begint me parten te spelen"

Stijn Devolder had aanvankelijk gepland om eind 2018 een punt achter zijn carrière te zetten, maar de West-Vlaming kreeg nog een nieuwe uitdaging voorgeschoteld. "Ik kreeg de kans om dit jaar bij Corendon aan de zijde van Mathieu van der Poel te fietsen", zegt hij. "Het was heel speciaal om dat nog mee te maken in de herfst van mijn carrière. Een heel mooie afsluiter."

In de zomer besloot Devolder in samenspraak met de ploeg dat het mooi was geweest. "De leeftijd begint me parten te spelen. Ik wou het liefst stoppen in stilte, zonder al te veel poespas. Ik ben tevreden over mijn carrière en de resultaten die ik heb behaald."

De Ronde van Zeeland op 12 oktober was zo het laatste kunststukje van de drievoudige Belgische kampioen. "Ik heb nog heel hard genoten van mijn laatste jaar. Ik heb alles gehad wat ik kon meemaken. Nu is het een mooi moment om af te sluiten."