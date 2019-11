OHL moet forfaitnederlaag tegen Union vermijden voor groene tafel

De Leuvenaars riskeren een forfaitnederlaag als blijkt dat ze zelf schuld treffen aan de lichtuitval in het stadion. Als er overmacht in het spel is, kan de match herspeeld worden op een later moment. De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) hoort beide ploegen op 12 november en neemt daarna een beslissing.

Door een stroompanne aan Den Dreef werd de topper tussen OHL en Union in de 54e minuut gestaakt bij een 0-0-stand. Na vier onderbrekingen blies scheidsrechter Jordy Vermeire de wedstrijd definitief af. De gevolgen van die beslissing zijn voorlopig nog onduidelijk, maar kunnen wel grote gevolgen hebben voor OHL, dat nog in de running is voor de eerste periodetitel in 1B.

Sportief lot zelf nog in handen

OHL bereidt in elk geval een sterk dossier voor om overmacht aan te tonen. Het liet netbeheerder Fluvius de stroompanne onderzoeken en is ervan overtuigd dat die gelinkt is aan een stroomuitval in de Kardinaal Mercierlaan, de straat waarin het Leuvense stadion zich bevindt.



"Afgelopen vrijdag is niet verlopen zoals we gehoopt hadden", zegt CEO Peter Willems. "We gaan ons nu als club met een sterk dossier verdedigen voor de bondsinstanties, om een forfaitnederlaag te voorkomen. Onze sportieve situatie blijft nog steeds hetzelfde.”



OHL heeft zijn lot - ongeacht de uitspraak - nog steeds zelf in handen. Als het vrijdag wint op het veld van Virton is het zeker van een ticket voor de promotiefinale in maart 2020.