Spelers Barcelona wilden inleveren om Neymar terug te halen

Het leek tijdens de zomer slechts een kwestie van tijd en centen: Neymar zou PSG verlaten en terugkeren naar FC Barcelona, de club die hij 2 jaar geleden verlaten had voor meer dan 200 miljoen euro. De wekenlange soap kreeg voor bijna alle partijen een wrange nasmaak: Neymar bleef uiteindelijk in Parijs.

De spelersgroep van Barcelona was nochtans bereid om een duit in het zakje te doen om de transfer af te ronden. "We hebben aan voorzitter Josep Maria Bartomeu voorgesteld onze contracten te laten herzien, omdat we wisten dat de komst van Neymar mogelijk bemoeilijkt zou worden door de Financial Fair Play", legde Gerard Piqué uit op radiozender Cadena Ser.

"We wilden bepaalde premies spreiden over de komende jaren. Zo zouden we niet minder verdienen, maar zouden bepaalde bedragen pas later uitbetaald moeten worden. We wilden dat als spelersgroep doen om de club te steunen. Iedereen was akkoord."

Piqué liet in het radio-interview ook nog optekenen dat "Neymar in Parijs in een gouden gevangenis zit". Op de vraag of een terugkeer de komende jaren nog een optie is, bleef hij op de vlakte. "In het voetbal kan alles gebeuren. Onze deur blijft open."