Kiki Bertens vervangt geblesseerde Naomi Osaka op WTA-Masters

Naomi Osaka won zondag haar eerste wedstrijd in Shenzhen. Ze versloeg toen Petra Kvitova in 3 sets. Maar Osaka moet passen voor het vervolg. "Dit is niet hoe ik het toernooi wou afsluiten", zegt Osaka. "Maar ik moet denken aan mijn gezondheid."

Een schouderblessure bezorgt de Japanse te veel last. Kiki Bertens (WTA-10) mag zo opdraven voor de laatste groepsmatchen. Ze moet dinsdag in de rode groep meteen aan de bak tegen Ashleigh Barty (WTA 1).

Vorige week nam Bertens nog deel aan de WTA Elite Trophy. In de B-Masters moest ze in de finale buigen voor de Wit-Russische Aryna Sabalenka. Vorig jaar viel Bertens ook al in op de WTA-Masters, toen trok Simona Halep zich net voor het toernooi terug. De Nederlandse haalde toen de halve finales.