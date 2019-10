Jaap Stam stapt zelf op bij Feyenoord daags na pandoering tegen Ajax

Jaap Stam stond pas sinds deze zomer aan het roer bij Feyenoord. Hij volgde Giovanni van Bronckhorst op, maar het huwelijk tussen hem en de club was van korte duur. De club uit Rotterdam kende een moeizaam seizoensbegin met drie keer een gelijkspel en daarna nederlagen tegen onder andere AZ, Fortuna Sittard en gisteren dus Ajax.

De fans schreeuwden om zijn ontslag en Stam heeft besloten om de eer aan zichzelf te houden. Al geeft hij zelf aan dat het geen makkelijke beslissing was. "Ik heb er goed en lang over nagedacht. Het is beter voor de club, de spelers en voor mezelf om een stap opzij te zetten."

"De trainer had zeker onze steun nog en ook de spelersgroep wilde met hem voort", klinkt het bij Sjaak Troost, technich directeur van Feyenoord. "Maar als iemand zelf zegt dat hij er niet meer in gelooft en niet meer wil, dan respecteren we dat en houdt het op."

Een opvolger voor Stam is er nog niet. De technische staf neemt zijn taken over.